Тегеран о проходе через Ормуз

Безопасный проход через Ормузский пролив не может быть гарантирован для судов, следующих транзитом «с двусмысленными договоренностями, параллельными маршрутами или принимающих решения вне рамок интересов Ирана как прибрежного государства». Об этом замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади написал в Х.

«Любая заслуживающая доверия схема должна основываться на координации с Ираном и положениях пятого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании. В противном случае результатом будет приостановка работы указанного параллельного маршрута», - отметил он.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на грузовое судно в Оманском заливе, которое, как утверждается, не согласовало маршрут с иранской стороной.

После инцидента Международная морская организация объявила о временной приостановке эвакуации судов и моряков из Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.