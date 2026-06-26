USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Тегеран о проходе через Ормуз

15:31 532

Безопасный проход через Ормузский пролив не может быть гарантирован для судов, следующих транзитом «с двусмысленными договоренностями, параллельными маршрутами или принимающих решения вне рамок интересов Ирана как прибрежного государства». Об этом замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади написал в Х.

«Любая заслуживающая доверия схема должна основываться на координации с Ираном и положениях пятого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании. В противном случае результатом будет приостановка работы указанного параллельного маршрута», - отметил он.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на грузовое судно в Оманском заливе, которое, как утверждается, не согласовало маршрут с иранской стороной.

После инцидента Международная морская организация объявила о временной приостановке эвакуации судов и моряков из Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение Наши проблемы
13:42 2074
Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана
Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана Наш спецреп из Сабирабада
25 июня 2026, 19:16 2465
Удары по Изюму и Херсону: есть погибшая и пострадавшие
Удары по Изюму и Херсону: есть погибшая и пострадавшие обновлено 14:57
14:57 2302
В России предложили сажать 12-летних
В России предложили сажать 12-летних
14:35 1337
Грузия о гарантиях от Азербайджана
Грузия о гарантиях от Азербайджана
14:07 1786
РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны
РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны Наш обзор
11:19 1572
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское Обзор американского «мозгового центра»
25 июня 2026, 17:30 8495
В Крыму режим чрезвычайной ситуации
В Крыму режим чрезвычайной ситуации обновлено 14:51
14:51 3573
Казахстан может прийти на помощь России
Казахстан может прийти на помощь России
12:06 3075
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
11:55 1254
«Двери Америки теперь на замке»
«Двери Америки теперь на замке» заявили в Белом доме
11:33 2313

ЭТО ВАЖНО

Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение Наши проблемы
13:42 2074
Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана
Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана Наш спецреп из Сабирабада
25 июня 2026, 19:16 2465
Удары по Изюму и Херсону: есть погибшая и пострадавшие
Удары по Изюму и Херсону: есть погибшая и пострадавшие обновлено 14:57
14:57 2302
В России предложили сажать 12-летних
В России предложили сажать 12-летних
14:35 1337
Грузия о гарантиях от Азербайджана
Грузия о гарантиях от Азербайджана
14:07 1786
РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны
РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны Наш обзор
11:19 1572
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское
Над Каспием сгущается чужое облако… И оно китайское Обзор американского «мозгового центра»
25 июня 2026, 17:30 8495
В Крыму режим чрезвычайной ситуации
В Крыму режим чрезвычайной ситуации обновлено 14:51
14:51 3573
Казахстан может прийти на помощь России
Казахстан может прийти на помощь России
12:06 3075
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
Новый посол Британии пришел на Аллею шехидов
11:55 1254
«Двери Америки теперь на замке»
«Двери Америки теперь на замке» заявили в Белом доме
11:33 2313
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться