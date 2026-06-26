Минск направил Киеву дипломатическую ноту

Украина получила дипломатическую ноту от Беларуси относительно режима посещения приграничной зоны, но там Минск ссылался на уже недействительные документы, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига журналистам в пятницу, передает УНН.

«Мы получили ноту от Минска о том, что они предлагают некий определенный режим посещения в приграничной зоне, ссылаясь уже на недействительные документы», – отметил глава МИД.

Пограничный комитет Беларуси заявил, что готов обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса для сбора грибов и ягод.

В Государственной пограничной службе Украины, в свою очередь, заявили, что на данный момент не получали никаких сообщений от Беларуси относительно пропуска украинцев через границу.