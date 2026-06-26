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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Минск направил Киеву дипломатическую ноту

15:27 714

Украина получила дипломатическую ноту от Беларуси относительно режима посещения приграничной зоны, но там Минск ссылался на уже недействительные документы, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига журналистам в пятницу, передает УНН.

«Мы получили ноту от Минска о том, что они предлагают некий определенный режим посещения в приграничной зоне, ссылаясь уже на недействительные документы», – отметил глава МИД.

Пограничный комитет Беларуси заявил, что готов обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса для сбора грибов и ягод.

В Государственной пограничной службе Украины, в свою очередь, заявили, что на данный момент не получали никаких сообщений от Беларуси относительно пропуска украинцев через границу.

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