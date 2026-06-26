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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Тысяча спасателей едет в Венесуэлу

15:55 215

Около 1 тыс. спасателей из 16 стран направлены в Венесуэлу для ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Об этом заявил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

По его словам, на текущий момент гуманитарные организации реагируют на стихийное бедствие в Венесуэле «оперативно и в широких масштабах», оказывая поддержку правительству. Ларке указал, что приоритетом остается проведение поисково-спасательных работ и оказание медицинской помощи в затронутых катастрофой районах.

«Всего задействовано 25 команд - как поисково-спасательных, так и медицинских - со всего мира, в которых насчитывается 1 000 спасателей, и их число будет расти», - сказал он на брифинге в Женеве. 

Ларке уточнил, что свои поисково-спасательные команды направили Великобритания, Германия, Иордания, Испания, Италия, Катар, Колумбия, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Франция, Чехия, Чили, Швейцария и Эквадор. Он добавил, что на место в ближайшее время также прибудет дополнительная помощь из Мексики и Сальвадора.

В результате серии землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 вечером 24 июня в Венесуэле погибли, по последним данным, 235 человек, более 4,3 тыс. пострадали. Десятки зданий были разрушены. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения, а прибрежный штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия.

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