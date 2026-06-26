В Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ

Отметим, что Армения и на этот раз не направила на заседание представителя высокого уровня. Так, на заседании Экономического совета СНГ республику представлял посол в Беларуси Размик Хумарян.

В Москве состоялось 110-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ). Азербайджан на заседании представлял первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

На заседании, прошедшем в ограниченном формате, главы делегаций обменялись мнениями по текущим вопросам экономического сотрудничества в рамках СНГ и рассмотрели ряд документов.

Особое внимание было уделено показателям макроэкономического развития стран СНГ за 2025 год. По предварительным расчетам, валовой внутренний продукт государств — участников СНГ вырос на 2,1%. Общий уровень безработицы по сравнению с предыдущим годом снизился на 9% и составил 3,6 млн человек, или 3,1% рабочей силы.

Принято решение провести следующее заседание Экономического совета СНГ 11 сентября 2026 года в Ашхабаде.