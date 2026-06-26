Америка ослабила санкции против Венесуэлы

«Все операции, связанные с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле, которые в ином случае были бы запрещены в соответствии с положением о санкциях в отношении Венесуэлы, разрешены до 0:01 по восточному летнему времени 23 октября 2026 года», — говорится в лицензии.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции, связанные с оказанием помощи пострадавшей от землетрясения Венесуэле.

25 июня Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон направит Каракасу $150 млн на ликвидацию последствий землетрясения. Ведомство отмечало, что США мобилизуют ресурсы для спасения жизней после стихийного бедствия.

Стихийное бедствие произошло на северном побережье Венесуэлы в ночь на 25 июня. В регионе с интервалом около минуты были зафиксированы два мощных подземных толчка. 26 июня стало известно, что количество погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 235. Медики оказали помощь более чем 4300 раненым, большая часть которых получила легкие травмы.