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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

«Азеришыг» обновляет электрохозяйство сел и поселков Хачмаза

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16:32 217

Согласно поручениям президента Ильхама Алиева, ОАО «Азеришыг», как и во всех регионах страны, продолжает работы по обновлению электрохозяйства в Хачмазе. Реконструкционные работы охватили около 20 сел и поселков района.

В селе Кеймяряз обновлены электрические линии и опоры напряжением 0.4 и 10 кВ, проложены самонесущие изолированные провода (СИП), установлен новый трансформаторный пункт (ТП). Также электрохозяйство обновляется в селах Гедекли, Байоба, Кёхне Хачмаз и Ниязоба. Глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев прибыл в села Кёхне Хачмаз и Ниязоба и на месте ознакомился с ходом реконструкционных работ, проводимых ОАО «Азеришыг».

На территории города на улице Сабита Рахмана и прилегающих территориях электрическая сеть перестраивается заново. До конца текущего года планируется полностью обновить электрическую сеть также в селах Шихлар, Чайкенари, Гаджилар, Чахмаклы, Гарачи, Абильятаг, Нараджан, Ханлыгоба, Хасполадоба и Карабаглы.

Наряду с Хачмазом, ОАО «Азеришыг» продолжает капитальный ремонт и реконструкционные работы во всех регионах страны, а также на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура. Проводимые работы рассчитаны на обеспечение абонентов бесперебойной и качественной электроэнергией, а также на сведение к минимуму потерь электроэнергии.

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