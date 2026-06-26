Топливный кризис в России перекинулся на соседей

Кыргызстан столкнулся с дефицитом бензина марок Аи-95 и Аи-98 из-за ограничения поставок из России и сезонного роста спроса, сообщил глава Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.
По его словам, нехватка высокооктанового топлива зафиксирована на ряде автозаправочных станций страны на фоне нерегулярных поставок.
«На сегодняшний день есть перебои с Аи-95 и Аи-98, операторы работают над стабилизацией ситуации», — цитирует Эшатова Reuters.
Эшатов добавил, что бензин Аи-92 и дизельное топливо доступны потребителям в достаточном объеме. На фоне напряженной ситуации на топливном рынке власти Кыргызстана ввели государственное регулирование цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также меры поддержки импортеров для стабилизации поставок. Кыргызстан зависит от импорта нефтепродуктов, получая более 90% бензина из России, которая с конца мая сталкивается с топливным кризисом.
По данным Национального статкомитета Кыргызстана, производство автобензина в республике за пять месяцев 2026 года составило 129,243 тысячи тонн, дизтоплива - 118,208 тысячи тонн, мазута - 65,342 тысячи тонн.
Россия направила в Кыргызстан в январе-мае 2026 года свыше 251 тысячи тонн автобензина, 235,1 тысячи тонн дизтоплива и 48,15 тысячи тонн авиакеросина.
Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 для смягчения дефицита, вызванного простоями нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами.