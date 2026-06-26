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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Новый этап продаж в City Garden Narimanov – беспроцентная рассрочка и ипотека

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17:20 294

В одном из крупнейших проектов премиум-класса в Баку — City Garden Narimanov, от Kristal,  — стартовали продажи нового этапа.

Теперь покупатели могут выбрать квартиру в новой очереди масштабного жилого комплекса, первая очередь которого уже сдана в эксплуатацию.

В новом этапе представлены квартиры различных планировок — от 2-комнатных студий до просторных 4-комнатных квартир. Покупателям доступны выгодные условия приобретения, включая беспроцентную рассрочку и ипотечное кредитование.

City Garden Narimanov расположен в географическом центре города, всего в нескольких минутах от станции метро «Нариман Нариманов», и строится на территории площадью 17,3 гектара. Объединяя современный городской образ жизни, обширные зелёные пространства, премиальные стандарты жилья и развитую инфраструктуру, проект становится одним из самых масштабных и амбициозных жилых комплексов Баку.

Строительство новой дороги к City Garden Narimanov со стороны круга Шеки уже значительно продвинулось. Это не только сделает комплекс ещё более удобным с точки зрения транспортной доступности, но и повысит его инвестиционную привлекательность, а также окажет положительное влияние на стоимость недвижимости в нём.

Первая очередь проекта City Garden Narimanov уже успешно завершена и введена в эксплуатацию. Новый этап строительства сочетает в себе премиальную концепцию жилья, выгодные условия финансирования и высокий потенциал дальнейшего развития, что делает его привлекательным выбором как для покупки собственного жилья, так и для долгосрочных инвестиций.

Для квартир нового этапа покупателям доступны гибкие финансовые решения. На отдельные квартиры действует беспроцентная рассрочка до 36 месяцев, а для всех квартир предусмотрена возможность оформления ипотеки сроком до 20 лет. Кроме того, в проекте реализована инновационная модель «Покупай квартиру поэтапно», которая делает приобретение жилья ещё более удобным и доступным.

Все квартиры в City Garden Narimanov передаются с премиальной отделкой. В отделке используются паркет HARO (Германия), сантехника GROHE (Германия), электроустановочные изделия GEWISS (Италия), негорючая кабельная система Prysmian и обои Zambaiti Parati (Италия). Использование высококачественных материалов ведущих мировых брендов обеспечивает не только современный дизайн, но и долговечность, комфорт и высокий уровень качества жилья.

Строительство комплекса ведётся с использованием монолитной стеновой системы, сплошного плитного фундамента и современных инженерных решений. Эти технологии повышают прочность конструкций, сейсмостойкость зданий и обеспечивают высокий уровень надежности и безопасности.

На территории площадью 17,3 гектара предусмотрены просторные зеленые зоны, пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки, зоны отдыха на открытом воздухе, подземный паркинг и круглосуточная система безопасности 24/7. На территории комплекса также будут работать торговый центр, фитнес-центр, бизнес-центр и детский сад, обеспечивая жителям максимальный комфорт и все необходимые условия для повседневной жизни.

Подробную информацию о проекте и действующих условиях продаж можно получить в офисе продаж или по короткому номеру *1544.

Подробнее: *1544 или +994 50 293 10 10

Адрес: Наримановский район, улица Хазри

kristal.az

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