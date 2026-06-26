Выросло число жертв землетрясений в Венесуэле

Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

«К сожалению, мы должны сообщить, что уже есть 589 погибших и 2 980 пострадавших, но при этом мы спасли десятки людей», — отметила политик.

Землетрясения в Венесуэле произошли вечером 24 июня.

С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения.