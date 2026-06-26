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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

У Пентагона новая доктрина

17:51 84

Военное министерство США пересмотрело доктрину определения целей для поражения, указав в ней, что в будущем искусственному интеллекту (ИИ) может быть отведена более значительная роль в этом процессе. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ознакомившееся с внутренней документацией ведомства.

Как отмечается, новые принципы предусматривают возможность перехода к «системам, в которых ИИ инициирует действия под контролем человека», пишет агентство, подчеркивая, что по нынешним правилам «человек инициирует действия». «Скорость ведения боевых действий в будущем и успехи наших противников в сфере ИИ могут потребовать от ВС [США] начать применять полностью автономные системы», — привело агентство отрывок из главы документа, посвященной порядку выбора целей в будущем.

«Изменения, внесенные в нашу доктрину определения целей, стали результатом комплексного многолетнего процесса и включают полученные в разных ситуациях уроки», — заявил агентству представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Чиновник Пентагона в свою очередь указал, что «используемые военным министерством ИИ-технологии не выбирают и не поражают цели в автономном режиме» и что «командование сохраняет контроль над каждым решением».

Ранее американские СМИ сообщали, что ВС США применяли платформу управления полетами Maven Smart System на основе ИИ-модели Claude для выбора целей при планировании операции против Ирана.

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