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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку

ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:51 157

В Баку на Национальной гимнастической арене прошла торжественная церемония взвешивания, предваряющая завтрашний турнир UFC.

Как известно, в главном бою встретятся легковесы (70 кг) Рафаэль Физиев из Азербайджана и мексиканец Мануэль Торрес.

В соглавном бою вечера в среднем весе сойдутся россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет и бразилец Мишель Перейра.

В команду Магомедова входит и его тренер армянин Гор Азизян. В ходе церемонии Шара Буллет в сопровождении Азизяна решил спровоцировать своего соперника, взяв того за шею. Перейра оттолкнул противника. К счастью, до драки не дошло.

Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку
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