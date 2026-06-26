Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку

В Баку на Национальной гимнастической арене прошла торжественная церемония взвешивания, предваряющая завтрашний турнир UFC.
Как известно, в главном бою встретятся легковесы (70 кг) Рафаэль Физиев из Азербайджана и мексиканец Мануэль Торрес.
В соглавном бою вечера в среднем весе сойдутся россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет и бразилец Мишель Перейра.
В команду Магомедова входит и его тренер армянин Гор Азизян. В ходе церемонии Шара Буллет в сопровождении Азизяна решил спровоцировать своего соперника, взяв того за шею. Перейра оттолкнул противника. К счастью, до драки не дошло.
June 26, 2026