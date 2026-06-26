Пожизненное за теракт на ярмарке

Земельный суд Магдебурга в пятницу, 26 июня, вынес суровый приговор по делу о наезде на людей на рождественском базаре в Магдебурге в конце 2024 года. По сообщению Deutsche Welle, 51-летний уроженец Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Суд признал его виновным в убийстве шести человек, многочисленных покушениях на убийство и нанесении опасных и тяжких телесных повреждений. Он также констатировал особую тяжесть его вины. Кроме того, суд оставил за собой право поместить обвиняемого в превентивное заключение после отбытия пожизненного заключения (в Германии это 15 лет). Этот вопрос будет рассмотрен судом по истечении срока основного наказания. Приговор еще не вступил в законную силу.

Генеральная прокуратура, как и соистцы, требовала для Талеба аль-Абдулмохсена пожизненного лишения свободы, признания особой тяжести вины и назначения превентивного заключения. Со дня атаки мужчина находится в следственном изоляторе.

Вечером 20 декабря 2024 года Талеб аль-Абдулмохсен на арендованном автомобиле BMW наехал на толпу посетителей рождественского базара в Магдебурге. Полиция задержала его на месте происшествия. В результате трагедии погибли шесть человек, в том числе ребенок, более 300 получили ранения. По версии обвинения, мужчина — врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года, — готовил преступление задолго до его совершения. Он не преследовал каких-либо серьезных идеологических целей, а действовал в основном из личных побуждений. Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, у преступника установлено нарциссическое расстройство личности и огромное желание привлечь внимание.