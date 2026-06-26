Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»

Гор Азизян, тренер российского бойца Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет, которому завтра предстоит со-главный бой UFC Fight Night в Баку, рассказал о том, как его предостерегали от поездки в Азербайджан и как встретили.

«Были ли у меня как армянина опасения, что меня не впустят в Азербайджан? Конечно, нет, — цитирует Азизяна «Матч ТВ». — Хотя мне все говорили, что меня убьют тут или арестуют. Но я в себе уверен. Я тренер. Спорт вне политики. Даже во время Великой Отечественной войны спорт уважали. Я тренер, я что, с автоматом что ли сюда пришел? Я за мир. Даже после самых жестоких войн люди садились, подписывали договоры, жали руки. Россия сколько с Турцией воевала за свою историю? Но сейчас же мы едем туда, отдыхаем, они к нам приходят тоже, бизнес делают, строительство. Мы там атомную станцию строим…

Нет такой страны, которая бы ни с кем не воевала в прошлом. И что теперь делать? Я немножко по‑другому мыслю. Я мыслю как стратег, а не только о том, как прямо сейчас все происходит. Вдолгую надо смотреть.

Меня встретили в Азербайджане на лучшем уровне. Мне даже не дали в очереди стоять. На крутой машине привезли в отель. У меня всегда так, куда бы я ни поехал на бой. Потому что уважение надо заслужить, а не хотеть этого. Только хотеть — это мало. Я в любую точку мира могу поехать на соревнования, и уверен, что у меня априори нигде проблем не может быть».

Шара Буллет, выступающий в среднем весе, встретится завтра с бразильцем Мишелем Перейрой.

В главном поединке вечера будут биться азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.