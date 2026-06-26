Каани грозит. Израиль отвечает

«Вы должны покинуть Ливан. Эта страна - поле сопротивления и стойкости, а не игровая площадка для оккупантов. Если вы не уйдете сегодня по собственной воле, завтра вам придется бежать униженными и побежденными», — говорится в заявлении Каани, которое приводят израильские СМИ.

«Не забывайте 2000 год и историческое завещание мученика Хасана Насраллы в Бинт-Джабиле. Это обещание все еще живо, и нет сомнений, что подобное зрелище повторится снова», — утверждает Каани.

Заявление прозвучало на фоне активных дипломатических контактов, в рамках которых Иран требует включить вопрос Ливана в основные параметры продолжающихся с Соединенными Штатами переговоров о прекращении войны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отреагировал на угрожающее заявление Каани, указав, что в последнее время командующий спецподразделением КСИР «участил» угрозы в адрес еврейского государства. По словам Каца, приписываемый Каани образ «сотрудника» израильских спецслужб подходил тому больше, чем эта «нелепая череда» угроз.

«В любом случае, если Иран нападет на Израиль, это станет его самой большой ошибкой на сегодняшний день. Здесь ему не помогут ни Ормуз, ни обстрелы мирного населения. Ничто не остановит нас. Наши войска готовы довести дело до конца», — сказал Кац.