Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!»

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев «зарядился энергией» перед завтрашним главным боем UFC Fight Night в Баку против мексиканца Мануэля Торреса.
Об этом он заявил после торжественной церемонии взвешивания, состоявшейся сегодня в Национальной гимнастической арене.
Физиев пообещал, что «завтра будет жарко».
June 26, 2026
The feeling is ELECTRIC ⚡️@RafaelFiziev is loving the energy ahead of headlining #UFCBaku!— UFC (@ufc) June 26, 2026
[ LIVE JUNE 27 at 12pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/x9sOH5AG9e