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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!»

ВИДЕО, ФОТО
Отдел спорта
18:44 536

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев «зарядился энергией» перед завтрашним главным боем UFC Fight Night в Баку против мексиканца Мануэля Торреса.

Об этом он заявил после торжественной церемонии взвешивания, состоявшейся сегодня в Национальной гимнастической арене.

Физиев пообещал, что «завтра будет жарко».

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