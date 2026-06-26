Дело о секретных документах: Болтон признал вину

Ранее Болтон заключил сделку со следствием, в рамках которой согласился с одним эпизодом предъявленных обвинений, а также на выплату штрафа в размере свыше $2 млн. Экс-советнику президента США может грозить до пяти лет тюрьмы. Но приговор может также предусматривать отсутствие тюремного заключения.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признал себя в суде виновным в ненадлежащем обращении со сведениями, составляющими государственную тайну.

В сентябре 2025 года газета Politico сообщала, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили при обыске у Болтона секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и «стратегических коммуникаций американского правительства». Они были найдены в «офисе... Болтона в центре Вашингтона». Обыски в доме и офисе Болтона прошли 22 августа 2025 года. Были изъяты компьютеры и другие электронные устройства.

Болтон, который является одним из непримиримых критиков Трампа, имеет репутацию одного из наиболее радикально настроенных вашингтонских «ястребов». В 2018-2019 годах занимал должность помощника президента по национальной безопасности. Находившийся тогда на посту главы администрации США Дональд Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий.