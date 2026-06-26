Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»

Ереван должен как можно скорее ответить на вопрос о «стратегическом выборе» между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По сообщению российских СМИ, Захарова, обратив внимание на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 25 июня, а также в ходе общения с журналистами по его итогам, сказала: «Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)».