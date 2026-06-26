USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»

18:59 594

Ереван должен как можно скорее ответить на вопрос о «стратегическом выборе» между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По сообщению российских СМИ, Захарова, обратив внимание на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 25 июня, а также в ходе общения с журналистами по его итогам, сказала: «Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)».

По словам Захаровой, Ереван не дал ответа на вопрос, как можно одновременно заявлять о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС и проводить политику, направленную на вступление в Евросоюз.

«По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза – лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который к тому же проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС», — считает официальный представитель МИД РФ.

«На вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам Никол Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее», — заявила Захарова.

Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»
Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»
18:59 595
Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!»
Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!» ВИДЕО, ФОТО
18:44 538
Каани грозит. Израиль отвечает
Каани грозит. Израиль отвечает
18:37 722
Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»
Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»
18:14 1698
Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку
Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку ВИДЕО
17:51 2135
Зеленский подтвердил обмен пленными
Зеленский подтвердил обмен пленными ФОТО; обновлено 17:34
17:34 1522
Самолет врезался в небоскреб
Самолет врезался в небоскреб видео
17:08 2966
Топливный кризис в России перекинулся на соседей
Топливный кризис в России перекинулся на соседей
16:49 3222
Умер экс-кандидат в преемники Путина
Умер экс-кандидат в преемники Путина
16:30 3399
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение Наши проблемы
13:42 3414
Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана
Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана Наш спецреп из Сабирабада
25 июня 2026, 19:16 2755

ЭТО ВАЖНО

Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»
Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»
18:59 595
Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!»
Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!» ВИДЕО, ФОТО
18:44 538
Каани грозит. Израиль отвечает
Каани грозит. Израиль отвечает
18:37 722
Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»
Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»
18:14 1698
Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку
Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку ВИДЕО
17:51 2135
Зеленский подтвердил обмен пленными
Зеленский подтвердил обмен пленными ФОТО; обновлено 17:34
17:34 1522
Самолет врезался в небоскреб
Самолет врезался в небоскреб видео
17:08 2966
Топливный кризис в России перекинулся на соседей
Топливный кризис в России перекинулся на соседей
16:49 3222
Умер экс-кандидат в преемники Путина
Умер экс-кандидат в преемники Путина
16:30 3399
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение Наши проблемы
13:42 3414
Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана
Путь и проблемы «белого золота» Азербайджана Наш спецреп из Сабирабада
25 июня 2026, 19:16 2755
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться