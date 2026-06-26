Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»

Ереван должен как можно скорее ответить на вопрос о «стратегическом выборе» между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По сообщению российских СМИ, Захарова, обратив внимание на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 25 июня, а также в ходе общения с журналистами по его итогам, сказала: «Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности)».
По словам Захаровой, Ереван не дал ответа на вопрос, как можно одновременно заявлять о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС и проводить политику, направленную на вступление в Евросоюз.
«По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза – лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который к тому же проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС», — считает официальный представитель МИД РФ.
«На вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам Никол Пашинян, необходимо ответить. И как можно скорее», — заявила Захарова.