Ормуз «связал» Америку и Иран

Иран и Соединенные Штаты установили прямую линию связи для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе, которые могут привести к военной конфронтации. Об этом сообщает в пятницу иранский телеканал Press TV.

Накануне о согласии Ирана на такой шаг сообщал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Одной из целей, которых мы хотели достичь (на переговорах США и Ирана в Швейцарии), было создание канала (связи) с иранской стороной для снижения напряженности в конфликте», — сказал вице-президент США в интервью британскому порталу Unherd.

По словам Вэнса, иранская сторона согласилась: «Они сказали: «Ладно, хорошо, мы отправим кого-нибудь из КСИР находиться в Дохе вместе с кем-то из CENTCOM (Центрального командования ВС США), и именно так мы будем урегулировать многие из этих споров».