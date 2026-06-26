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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Ормуз «связал» Америку и Иран

19:15 174

Иран и Соединенные Штаты установили прямую линию связи для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе, которые могут привести к военной конфронтации. Об этом сообщает в пятницу иранский телеканал Press TV.

Накануне о согласии Ирана на такой шаг сообщал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Одной из целей, которых мы хотели достичь (на переговорах США и Ирана в Швейцарии), было создание канала (связи) с иранской стороной для снижения напряженности в конфликте», — сказал вице-президент США в интервью британскому порталу Unherd.

По словам Вэнса, иранская сторона согласилась: «Они сказали: «Ладно, хорошо, мы отправим кого-нибудь из КСИР находиться в Дохе вместе с кем-то из CENTCOM (Центрального командования ВС США), и именно так мы будем урегулировать многие из этих споров».

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