Взрыв на фабрике фейерверков в Турции: есть погибший и раненые

В результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Нигде погиб один человек, несколько пострадали, сообщил губернатор региона Недим Акмеше.

«В результате взрыва погиб один человек. Один рабочий в тяжелом состоянии. Есть несколько человек, получивших легкие травмы», — сказал губернатор телеканалу NTV.

«На данный момент никакой чрезвычайной ситуации нет», — добавил он. Пожар, как сообщает телеканал, уже потушен.

Фабрика принадлежит частной компании. В январе 2018 года в результате взрыва на этом же предприятии погибли два человека.