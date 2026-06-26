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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Взрыв на фабрике фейерверков в Турции: есть погибший и раненые

19:20 98

В результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Нигде погиб один человек, несколько пострадали, сообщил губернатор региона Недим Акмеше.

«В результате взрыва погиб один человек. Один рабочий в тяжелом состоянии. Есть несколько человек, получивших легкие травмы», — сказал губернатор телеканалу NTV.

«На данный момент никакой чрезвычайной ситуации нет», — добавил он. Пожар, как сообщает телеканал, уже потушен.

Фабрика принадлежит частной компании. В январе 2018 года в результате взрыва на этом же предприятии погибли два человека.

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