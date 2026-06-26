В Финляндию теперь можно ядерное оружие

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон о ядерной энергетике, предполагающие отмену запрета на ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны. Информация опубликована на сайте парламента Финляндии.

Закон вступит в силу с 1 июля. Инициативу внесли в финский парламент в апреле. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что после принятия закона страна продолжит соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и другие международные обязательства.

Закон Финляндии о ядерной энергетике был принят в 1987 году. Он запрещает импорт, производство, хранение и детонацию ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Министр обороны говорил, что поправки в ядерное законодательство необходимы для соответствия стандартам НАТО, куда Финляндия вступила в 2023 году.