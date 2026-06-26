Кондиционеры не выдерживают европейской жары

По его данным, сотрудники ЕК с первого по седьмой этажи здания в пятницу получили уведомления о принудительной остановке охлаждения воздуха до конца дня «в связи с экстремальными погодными условиями». При этом на верхних этажах 13-этажного здания, где расположены кабинеты главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров, кондиционеры продолжают работу, пишет Politico.

Однако эти уведомления вызвали возмущение у некоторых сотрудников ЕК, которые работают в зданиях без кондиционеров, в частности в Генеральном директорате по вопросам сельского хозяйства (DG AGRI). «Это как феодализм», — сказал чиновник Еврокомиссии, который работает на нижнем этаже здания, имея в виду тот факт, что на верхних этажах, где размещаются кабинеты комиссаров, кондиционеры продолжают работать. Другой чиновник согласился, что это «позор». Третий сотрудник, работающий на 8-м этаже, рассказал, что даже при включенном кондиционере температура воздуха внутри все равно составляла 25,7 градуса.

Согласно информации издания, на этой неделе в здании Европарламента произошли отключения электроэнергии, которые были вызваны ростом энергопотребления из-за усиленной работы систем охлаждения.

В течение последней недели в Бельгии и большей части Европы царит жара, а температура достигает рекордных значений. В начале этой недели Еврокомиссия опубликовала рекомендации для своих сотрудников, среди которых — избегание выхода на улицу в самые жаркие часы дня, регулярное употребление воды и раннее начало рабочего дня.