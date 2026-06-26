Захра Аллахверди и Хаган Ахмед стали чемпионами мира

Хаган Ахмед тоже стал чемпионом мира, обыграв белыми россиянина Глеба Щеглова.
С 9,5 очка он уверенно занял 1-е место и стал сильнейшим шахматистом мира среди 16-летних.
*** 20:00
Азербайджанская шахматистка Захра Аллахверди стала чемпионкой мира среди участниц не старше 14 лет.
Соревнование завершается сегодня в итальянском Монтесильвано. По итогам 11 туров Захра набрала 9 очков, опередив 109 соперниц. Всего в чемпионате мира принимали участие шахматисты и шахматистки из 83 стран.
В эти минуты за чемпионство борется еще один представитель Азербайджана — Хаган Ахмед. Он выступает в турнире U-16. Для того чтобы обеспечить себе 1-е место, ему достаточно в заключительном 11-м туре сыграть вничью с россиянином Глебом Щегловым.