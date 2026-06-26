Оман предупреждает Европу: придется платить

Оман предупредил власти стран Европы, что проход через Ормузский пролив может стать платным, поскольку вернуться к статус-кво, существовавшему до военной операции США против Ирана, невозможно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Должностные лица Омана, по сведениям агентства, пообещали продолжить соблюдать международное морское право, но указали, что плата может взиматься за услуги, связанные с очисткой пролива от загрязнений или помощью судам в навигации. Степень обязательности платежей не ясна, отмечает Bloomberg.

Как утверждают источники, Оман сейчас изучает системы, которые используются для регулирования судоходства в других проливах в разных регионах мира, в том числе в Малаккском проливе в Азии. Там введены обязательные платежи за проход судов.