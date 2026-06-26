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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

«Глупое нарушение» перемирия: Трамп обвиняет Иран

20:20 770

Иран запустил не менее четырех дронов-камикадзе, атаковавших суда, которые шли через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Один беспилотник попал в верхнюю палубу «большого и очень дорогого» грузового судна, оно получило повреждения, но продолжило путь. Еще три аппарата были сбиты американскими войсками.

«Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — заявил Трамп.

Угроз с его стороны в адрес Ирана пока не прозвучало.

Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала, что три иностранных танкера предприняли попытку пройти через Ормузский пролив «без разрешения» Тегерана. Они были остановлены иранскими ВМС, после чего были вынуждены изменить курс.

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