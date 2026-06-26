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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Трамп грозит Европе 100-процентной пошлиной

новость дополнена
20:42 408

Президент США Дональд Трамп готов применить пошлины в 100% на товары любой страны, которая введет налог на цифровые услуги со стороны американских компаний.

«Многие европейские страны обсуждают незамедлительную реализацию налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые из этих стран близки к тому, чтобы перейти от слов к делу», — написал Трамп в Truth Social.

«Пожалуйста, пусть это заявление послужит для того, чтобы донести, что любая страна, которая вводит такой налог, незамедлительно столкнется с пошлинами в 100% на любые товары, экспортируемые в США», — указал он.

«Данные пошлины заменят торговые сделки с этими странами, независимо от того, вступили ли уже в силу такие договоренности, подписаны ли они. В дополнение пошлины в размере 100% будут немедленно введены, если они (эти страны) приступят (к взиманию упомянутого налога с американских фирм)», - предупредил президент США. 

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