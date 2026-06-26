Израиль уничтожает боевиков «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала семерых боевиков ливанского движения «Хезболла», занимавшихся переброской оружия в районе буферной зоны на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛе.
«Ранее сегодня ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал семерых террористов «Хезболлы», перебрасывавших оружие вблизи зоны безопасности на юге Ливана», — говорится в официальном заявлении военных.
В армейской пресс-службе уточнили, что боевики перевозили вооружение к зданию в районе Эль-Манзала. Этот объект использовался в качестве боевого и наблюдательного пункта для подготовки нападений на израильских солдат.