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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Израиль уничтожает боевиков «Хезболлы»

21:06 107

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала семерых боевиков ливанского движения «Хезболла», занимавшихся переброской оружия в районе буферной зоны на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛе.

«Ранее сегодня ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал семерых террористов «Хезболлы», перебрасывавших оружие вблизи зоны безопасности на юге Ливана», — говорится в официальном заявлении военных.

В армейской пресс-службе уточнили, что боевики перевозили вооружение к зданию в районе Эль-Манзала. Этот объект использовался в качестве боевого и наблюдательного пункта для подготовки нападений на израильских солдат.

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