Трудные времена для мирового автогиганта

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения до 100 тысяч сотрудников по всему миру — вдвое больше, чем предусматривал ранее объявленный план, сообщил в пятницу, 26 июня, экономический журнал Manager Magazin со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, глава Volkswagen Оливер Блуме уже представил правлению новый план реструктуризации концерна до 2030 года. Ранее автопроизводитель заявлял, что в целях экономии сократит к 2030 году около 50 тысяч рабочих мест.

Окончательное решение остается за наблюдательным советом Volkswagen, который должен 9 июля обсудить предложения правления.

Помимо сокращения персонала, компания намеревается прекратить производство на четырех заводах в Германии, пишет Manager Magazin. Речь идет о предприятиях Volkswagen в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также заводе «дочки» VW, Audi, - в Неккарзульме.

Руководство Volkswagen также обсуждает изменение структуры бизнеса. По данным журнала, основной бренд Volkswagen и подразделение по выпуску комплектующих могут выделить в отдельные компании.