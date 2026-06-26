Лукашенко у Путина на Валдае: никаких заявлений не будет

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко могут продолжить переговоры 27 июня. Заявлений для СМИ и подписания документов по итогам встречи президентов РФ и Беларуси не планируется, сказал Песков.

Предыдущая встреча президентов прошла 29 мая во время саммита Евразийского экономического союза в Астане.

Накануне президент Беларуси заявил о нежелании втягивать страну в войну между Россией и Украиной. Об этом он сказал на встрече с послом России Борис Грызлов и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. «Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему», — сказал он.