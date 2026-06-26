USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Лукашенко у Путина на Валдае: никаких заявлений не будет

21:33 845

Президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции на Валдае в Новгородской области, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, главы двух государств обсудили «повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, совместные проекты, вопросы региональной безопасности».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко могут продолжить переговоры 27 июня. Заявлений для СМИ и подписания документов по итогам встречи президентов РФ и Беларуси не планируется, сказал Песков. 

Предыдущая встреча президентов прошла 29 мая во время саммита Евразийского экономического союза в Астане.

Накануне президент Беларуси заявил о нежелании втягивать страну в войну между Россией и Украиной. Об этом он сказал на встрече с послом России Борис Грызлов и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. «Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему», — сказал он.

Соглашение Израиля и Ливана: Нетаньяху обратился к израильтянам
Соглашение Израиля и Ливана: Нетаньяху обратился к израильтянам
22:38 224
Захра Аллахверди и Хаган Ахмед стали чемпионами мира
Захра Аллахверди и Хаган Ахмед стали чемпионами мира обновлено 21:01
21:01 2021
Трамп грозит Европе 100-процентной пошлиной
Трамп грозит Европе 100-процентной пошлиной новость дополнена
20:42 1270
Нефть все ниже
Нефть все ниже обновлено 20:10
20:10 3220
Оман предупреждает Европу: придется платить
Оман предупреждает Европу: придется платить
20:01 1786
Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»
Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»
18:59 2479
Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!»
Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!» ВИДЕО, ФОТО
18:44 1686
Каани грозит. Израиль отвечает
Каани грозит. Израиль отвечает
18:37 1862
Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»
Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»
18:14 4262
Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку
Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку ВИДЕО
17:51 4492
Зеленский подтвердил обмен пленными
Зеленский подтвердил обмен пленными ФОТО; обновлено 17:34
17:34 2012

ЭТО ВАЖНО

Соглашение Израиля и Ливана: Нетаньяху обратился к израильтянам
Соглашение Израиля и Ливана: Нетаньяху обратился к израильтянам
22:38 224
Захра Аллахверди и Хаган Ахмед стали чемпионами мира
Захра Аллахверди и Хаган Ахмед стали чемпионами мира обновлено 21:01
21:01 2021
Трамп грозит Европе 100-процентной пошлиной
Трамп грозит Европе 100-процентной пошлиной новость дополнена
20:42 1270
Нефть все ниже
Нефть все ниже обновлено 20:10
20:10 3220
Оман предупреждает Европу: придется платить
Оман предупреждает Европу: придется платить
20:01 1786
Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»
Москва обвиняет Пашиняна в «демагогии»
18:59 2479
Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!»
Рафаэль Физиев перед боем в Баку: «Уй, какая энергия!» ВИДЕО, ФОТО
18:44 1686
Каани грозит. Израиль отвечает
Каани грозит. Израиль отвечает
18:37 1862
Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»
Гор Азизян: «В Баку меня встретили на лучшем уровне, хотя все говорили, что меня тут убьют или арестуют»
18:14 4262
Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку
Шарабутдин Магомедов в сопровождении Гора Азизяна пытается устроить драку в Баку ВИДЕО
17:51 4492
Зеленский подтвердил обмен пленными
Зеленский подтвердил обмен пленными ФОТО; обновлено 17:34
17:34 2012
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться