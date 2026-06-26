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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Итог конференции по Украине: 160 соглашений более чем на 10 миллиардов

21:59 522

Двухдневная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference - URC 2026), прошедшая в Гданьске, завершилась подписанием 160 соглашений на общую сумму более 10 млрд евро.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале в пятницу, 26 июня, премьер-министр Украины Юлия Свириденко, возглавлявшая украинскую делегацию.

Среди ключевых результатов: перечисление Украине первого транша нового финансового инструмента ЕС в размере 3,2 млрд евро и соглашение со Всемирным банком на 3,4 млрд долларов. Кроме того, запущен Европейский флагманский фонд реконструкции Украины и создан Ukraine Transport Support Fund. На жилищные программы партнеры выделили 140 млн евро. В сфере энергетики, по данным министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, к конференции было подготовлено около 30 соглашений украинских государственных и частных энергокомпаний с зарубежными партнерами на общую сумму свыше 1 млрд евро.

Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подсчитали, что на аналогичных конференциях, проводившихся ежегодно с 2022 года, в совокупности было объявлено примерно о 200 млрд долларов поддержки в форме грантов, кредитов, гарантий и различных программ. Гданьские договоренности увеличивают эту сумму еще как минимум на 11,3 млрд долларов. Согласно исследованию «Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление» (RDNA5), опубликованному в феврале этого года, Украине необходимо на восстановление около 588 млрд долларов в течение десяти лет — это примерно три ВВП страны за 2025 год. Наибольшие потребности приходятся на транспортный сектор (свыше 96 млрд долларов) и энергетику (почти 91 млрд долларов). Оба показателя резко выросли после российских ударов по портам, железным дорогам и объектам энергосистемы зимой 2025-2026 годов.

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