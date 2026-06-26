Соглашение Израиля и Ливана: Нетаньяху обратился к израильтянам

Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что «предстоит еще много работы». Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер подчеркнул, что соглашение заключено в интересах Израиля и Ливана, а не «Хезболлы» или Ирана.

Высокопоставленный политический источник в Израиле заявил, что «после долгих переговоров, проходивших между США, Израилем и Ливаном, представители трех стран подписали сегодня вечером трехстороннее рамочное соглашение, призванное привести к будущим соглашениям между Израилем и Ливаном с целью положить конец конфликту между странами и достичь мирного урегулирования».

Источник также добавил, что «Израиль сохранит свою зону безопасности в границах «желтой линии» в Ливане до того дня, когда «Хезболла» и остальные группировки в Ливане будут разоружены. Будет сохранена свобода военных действий ЦАХАЛа по всей зоне безопасности для устранения угроз любого рода. Израиль и Ливан согласовали две прилегающие к «желтой линии» зоны, где будет осуществляться пилотный проект по разоружению «Хезболлы» и передаче территории под контроль ливанской армии: одна зона за пределами «желтой линии» и к югу от реки Литани; вторая – за пределами первоначальной «желтой линии» и к северу от Литани».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал соглашение, подписанное между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, заявив, что «переговоры были затяжными, и сегодня они принесли плоды».

По его словам, «самое главное — то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы сохраним его до тех пор, пока «Хезболла» не будет разоружена, пока существует опасность для Израиля. Это также сильный удар по Ирану. Фактически Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят ему: это не ваше дело. Вам нечего делать в Ливане. Ни вам, ни «Хезболле», ни какой-либо другой террористической организации.

Еще один момент — то, что мы позволяем ливанской армии организоваться для занятия территории. Мы создаем две пилотные зоны. Обе – по рекомендации ЦАХАЛа. И одна из них на самом деле находится за пределами зоны безопасности к югу от реки Литани, а вторая — к северу от Литани, небольшая ее часть в расширенной зоне безопасности, которую мы закрепили за собой за последние две недели, и ЦАХАЛу она не нужна — военные говорят об этом очень четко. Мы неизменно сохраняем первоначальную зону безопасности вне зоны досягаемости противотанковых ракет. Мы не позволяем заходить туда ни «Хезболле», ни гражданскому населению. Она остается под защитой. И самое главное — Израиль заявляет: наша безопасность стоит на первом месте».