«Нефтчи SOCAR» начал с поражения во Франции

Во французском Пуатье сегодня стартовал девятый этап Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3.

Азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR», победившая недавно на турнире в другом французском городе Орлеане, стартовала с поражения. Коллектив в составе Дины Ульяновой, Арики Картер, Аои Кацуры и Невены Вучкович проиграл канадскому клубу «Оттава» — 13:17.

В 00:05 по бакинскому времени наши баскетболистки проведут второй и заключительный матч на групповой стадии. Соперником будет сборная Франции.

В Пуатье выступила и сборная Азербайджана. В квалификационном раунде она уступила Египту (10:21) и Бенину (9:15), не попав в основной этап.