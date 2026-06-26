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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

«Главная угроза» для США

по мнению Трампа
26 июня 2026, 23:05 816

Президент США Дональд Трамп посоветовал соотечественникам не верить обещаниям крайне левых американских политиков, которых он назвал «коммунистами».

По его мнению, коммунизм — самая большая угроза для США за всю 250-летнюю историю страны. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Главной темой моего выступления... будут недавние победы на выборах в нашей стране коммунистов. Идеалы коммунизма звучат привлекательно. Если бы я захотел, то мог бы стать величайшим коммунистом в истории: освобождал бы людей от платы за жилье, раздавал бы им бесплатно дома, продовольствие. Я бы вообще все сделал бы бесплатным», — написал Трамп.

По мнению Трампа, коммунизм не жизнеспособен: «Спустя два или три года жизни при коммунизме все в стране ломается. Так бывает всегда. И тогда вы начинаете жить в нищете, и у вас не будет ни еды, ни жилья, ни армии. Вообще ничего».

Также, по словам президента США, сторонники коммунизма «убивают тех, кто выступает против них. Это важный элемент их идеологии».

«Коммунистам легко увлекать за собой народные массы, давая обещания, которые невозможно выполнить», — считает он. 

Президент США раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии за то, что те, по его мнению, не ведут борьбу против сторонников коммунизма в собственных рядах.

Трамп выразил мнение, что в настоящее время коммунизм — самая серьезная угроза для США и для христианской религии за всю 250-летнюю историю страны.

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