Россия останавливает крупнейшее месторождение алмазов

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» приостановила горные работы на предприятии «Севералмаз», которое обеспечивает около 10% добычи алмазов в РФ.

«Решение принято в соответствии со ⁠стратегией «Алросы» по сохранению операционной и финансовой устойчивости и ‌соблюдению дисциплины в части эффективного управления ‌потоками продаж алмазного сырья на алмазно-бриллиантовом рынке», — цитирует Reuters заявление компании.

В прошлом году ‌«Севералмаз» увеличил добычу алмазоносной руды на 2%, до 2,8 млн тонн и сохранил производство алмазов на уровне прошлого года — почти 3,5 млн карат, что составляет около 12% от общего выпуска «Алросы».

В прошлом году «Алроса» сократила ‌зарплаты сотрудников, напрямую не вовлеченных в добычу, на 10%, частично ‌за счет перехода на неполное рабочее время.