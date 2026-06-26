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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Африканская страна разорвала отношения с Францией

26 июня 2026, 23:34 611

Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Burkina24 со ссылкой на заявление правительства африканского государства.

Решение приняли в результате «тщательной оценки» двусторонних отношений, поскольку условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, говорится в заявлении главы правительства Пингдвенде Жильбера Уэдраого.

Он осудил «неустанную активность» Франции, направленную «против национальных интересов» Буркина-Фасо, и ее «неоколониальные амбиции».

В Буркина-Фасо в 2022 году произошло два переворота. Лидер страны Ибрагим Траоре носит титул «президент переходного периода».

В апреле 2024 года власти Буркина-Фасо решили выслать из страны трех французских дипломатов, обвиняя их в «подрывной деятельности». Кроме того, дипломатов объявили персонами нон грата. Годом ранее МИД Франции объявил о приостановке всей финансовой поддержки африканской страны.

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