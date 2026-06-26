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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Представитель Азербайджана избран в комитет ООН

26 июня 2026, 23:50 352

В рамках 24-го заседания государств - участников Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Нью-Йорке кандидат от Азербайджана Эльгюн Сафаров избран членом Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) на 2027–2030 годы, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, за 12 вакантных мест в комитете боролись кандидаты из 20 стран. Представитель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Эльгюн Сафаров был избран членом комитета уже в первом туре голосования.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, созданный в соответствии с конвенцией 1979 года, является основным органом, осуществляющим контроль за выполнением положений документа.

За последние две недели представители Азербайджана были избраны также в Комитет по правам человека (ICCPR) и Комитет по правам ребенка (CRC). Кроме того, Азербайджан уже представлен в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR), а также в Комитете по защите прав трудящихся-мигрантов (CMW).

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