«Друзья Путина слышали от нас»: предложения Украины России

Украина передала предложения по мирным переговорам «ключевым партнерам и друзьям» президента РФ Владимира Путина. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

«Россия должна убрать эту войну с собой из Украины — нам война не нужна. Украина выдвинула предложения как ключевым партнерам, так и друзьям Путина, которые слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Нужно, чтобы Россия сделала этот шаг к миру», — сказал Зеленский.

По его словам, «дальнобойные санкции» Украины, «санкции средней дальности» полностью реализуются: «Это наши справедливые ответы России за эту войну — войну, которую Россия начала и которую должна закончить».

Зеленский в видеообращении также рассказал о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре, где ожидается работа в двусторонних форматах, в частности, по укреплению ПВО: «Противоракетная оборона, ракеты и системы для Украины, а также совместный европейский проект по производству средств противоракетной обороны — нужен реальный результат».

Ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть шанс завершить войну с Россией до конца года. В Москве на это ответили, что войну «можно прекратить» до конца дня, если ВСУ покинут украинские территории, которые Россия называет своими.