Ультиматум Ирана странам Персидского залива

Иран призвал страны Персидского залива «дистанцироваться» от США, так как это якобы повлечет за собой «негативные последствия».

Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, любое принятие сценария властей США станет «утратой стабильности и безопасности».

«Мы предупреждаем руководителей стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: ставка на американский сценарий обернется для вас утратой стабильности и безопасности. Вы сами увидели, как американские военные базы на территории ваших стран вместо обеспечения безопасности стали источником угрозы. Ракетный потенциал, возможности наших беспилотников и контроль над Ормузским проливом — это серьезные красные линии Ирана. Единственный способ обеспечить безопасность региона — дистанцироваться от Соединенных Штатов», — предупредил Азизи.