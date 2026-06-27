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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

ЧМ-2026: Франция разгромила Норвегию, Сенегал «прошелся» по Ираку

ВИДЕО
Отдел спорта
01:10 475

Сборная Франции завершила групповой турнир чемпионата мира с тремя победами. В матче 3-го тура группы «I» французы в Бостоне крупно обыграли норвежцев — 4:1. Хет-триком отметился Усман Дембеле. Еще один мяч у победителей забил Дезире Дуэ.

Стоит сказать, что Норвегия играла вторым составом, решив, что ей не нужно бороться за 1-е место в группе и соперничество с Кот-д’Ивуаром в 1/16 финала ее полностью устраивает.

В параллельном матче Сенегалу нужно было крупно обыграть Ирак. Африканцы это сделали, выиграв 5:0. Теперь с 3 очками и разницей мячей 8-6 Сенегалу необходимо ждать завершения борьбы в других группах. Нужно, чтобы хотя бы в двух из пяти оставшихся групп команды, занявшие 3-и места, имели показатели хуже, чем у Сенегала.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Франция свой матч в 1/16 финала проведет 1 июля, начало — в 01:00 по бакинскому времени. Соперником, скорее всего, будет Швеция.

Норвегия встретится со второй командой группы «E» Кот-д’Ивуаром. Эта встреча пройдет 30 июня в Далласе и начнется в 21:00. Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с сильнейшим в дуэте Бразилия - Япония.

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