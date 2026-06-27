Хаган Ахмед - второй уроженец Азербайджана, которому это удалось. Спустя 40 лет после Владимира Акопяна

Победа сразу двух шахматистов из Азербайджана на юношеском чемпионате мира в итальянском Монтесильвано - крайне редкое, а потому весьма знаменательное событие для азербайджанских шахмат, да и для всего отечественного спорта. Напомним, вчера Хаган Ахмед стал сильнейшим в мире среди шахматистов до 16 лет, а Захра Аллахверди достаточно неожиданно выиграла соревнование среди девочек не старше 14 лет.

Юношеские чемпионаты мира проводятся с 1974 года. C 1987 года соревнование начали проводить в пяти возрастных категориях у юношей (мальчиков) и девушек (девочек) - U-18, U-16, U-14, U-12 и U-10. С 2006 года добавилась возрастная категория U-8. А с 2016 года ФИДЕ разделила чемпионат мира на два соревнования - юношеский (до 18, 16 и 14 лет) и кадетский (до 12, 10 и 8 лет). В этом году чемпионат мира среди кадетов пройдет в ноябре в Батуми. За все эти годы азербайджанские шахматисты неоднократно побеждали на чемпионате мира в различных возрастных категориях. Выиграть дважды удалось лишь Илахе Кадымовой. Нынешний генеральный секретарь Федерации шахмат Азербайджана побеждала в категории U-18 в 1992 и 1993-м годах.

Случаи, когда в один год юные азербайджанские шахматисты завоевывали на чемпионате мира больше одного золота, как это произошло сейчас, можно пересчитать по пальцам одной руки. В 2010 году тройное золото Азербайджану из греческого Порто-Караса привезли Нармин Кязымова (U-18), Кенан Иззет (U-14) и Абдулла Гадимбейли (U-8) В 1992 году в немецком Дуйсбурге вместе с Илахой Кадымовой соревнование девочек не старше 10 лет выиграла Пярвана Исмайлова. Хаган Ахмед стал первым представителем независимого Азербайджана, которому удалось победить на чемпионате мира в категории до 16 лет! Это была единственная возрастная группа, в которой у азербайджанских шахматистов не было золота.

Правда, уроженцы Азербайджана ранее на чемпионатах мира в этом возрасте все же выигрывали. В 1986 году живший тогда в Баку Владимир Акопян отправился из Азербайджана на чемпионат мира в Аргентину и завоевал золото для сборной СССР. Еще одна бакинка Элина Даниелян стала чемпионкой мира U-16 среди девушек. Она победила в 1993 году уже в составе сборной Армении. Так что достижение Хагана Ахмеда - уникальное для независимого Азербайджана и, если брать в расчет только ребят в возрасте до 16 лет, повторение успеха азербайджанской школы шахмат 40-летней давности. Захра Аллахверди стала первой девочкой из Азербайджана, победившей в категории U-14. Ранее у нас в этой возрастной группе побеждали только мальчики - Васиф Дурарбейли (2006-й год), Кенан Иззет (2010) и Айдын Сулейманлы (2019).