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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала

Прощай, Уругвай!; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
06:10 393

На чемпионате мира по футболу завершилась борьба в группе «H». Случилась сенсация: сборная Кабо-Верде, впервые участвующая на мундиалях, заняла 2-е место, оставив позади Уругвай и Саудовскую Аравию.

Кабо-Верде сыграла вничью 0:0 с аравийцами, а уругвайцы проиграли Испании - 0:1. Единственный гол в напряженном матче на 42-й минуте забил Алекс Баэна. Как и в прошлом матче, ошибся голкипер Фернандо Муслера. 

В концовке Уругвай остался в меньшинстве - грубо сыграл Агустин Каноббио.

Испания заняла 1-е место в группе, Кабо-Верде - 2-е. Уругвай на третьей строчке, но 2 очков, которые набрала команда, не хватит для выхода в плей-офф с 3-го места.

Зато теперь точно известно, что в 1/16 финала сыграет Парагвай, занявший 3-е место в группе «D» с 4 очками и разницей 2-4. Парагвай попал в плей-офф на Германию.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет с победителем группы «J» Аргентиной. Матч состоится в Майами 4 июля в 02:00 по бакинскому времени.

Испания встретится со второй командой группы «J» - Австрией или Алжиром. Эта встреча пройдет в Лос-Анджелесе 2 июля в 23:00.

Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала
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