Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала

На чемпионате мира по футболу завершилась борьба в группе «H». Случилась сенсация: сборная Кабо-Верде, впервые участвующая на мундиалях, заняла 2-е место, оставив позади Уругвай и Саудовскую Аравию.

Кабо-Верде сыграла вничью 0:0 с аравийцами, а уругвайцы проиграли Испании - 0:1. Единственный гол в напряженном матче на 42-й минуте забил Алекс Баэна. Как и в прошлом матче, ошибся голкипер Фернандо Муслера.

Испания заняла 1-е место в группе, Кабо-Верде - 2-е. Уругвай на третьей строчке, но 2 очков, которые набрала команда, не хватит для выхода в плей-офф с 3-го места.

Зато теперь точно известно, что в 1/16 финала сыграет Парагвай, занявший 3-е место в группе «D» с 4 очками и разницей 2-4. Парагвай попал в плей-офф на Германию.

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