USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.2735
Подписаться на уведомления
И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет

Отдел спорта
09:05 720

Сборные Бельгии и Египта оформили свои путевки в 1/16 финала футбольного чемпионата мира. Иран же, также выступавший в группе «G», пока в ожидании.

Сегодня сборная Ирана в Сиэтле сыграла с Египтом вничью 1:1. На гол Махмуда Сабера на 5-й минуте наши южные соседи ответили мячом Рамина Резаеияна на 14-й. На последних минутах иранцы забили второй гол, и радости не было предела. Но VAR увидел в том эпизоде офсайд.

Ну а Бельгия разгромила Новую Зеландию - 5:1.

Таким образом, Бельгия заняла 1-е место, Египет - 2-е, Иран - 3-е. У Ирана 3 очка и нулевая разница мячей. Шансы попасть в плей-офф остаются.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Бельгия в 1/16 финала сыграет с одной из команд, занявших 3-е место. Матч начнется в Сиэтле 2 июля ровно в полночь по бакинскому времени.

Египет встретится со второй командой группы «D» Австралией. Эта игра пройдет в Далласе 3 июля в 22:00.

Также после завершения матчей в группе «G» стало понятно, что сборная Сенегала пробилась в 1/16 финала с 3-й позиции в группе «I».

ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет
ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет
09:05 721
Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала
Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала Прощай, Уругвай!; видео
06:10 2689
Хаган Ахмед — второй уроженец Азербайджана, которому это удалось. Спустя 40 лет после Владимира Акопяна
Хаган Ахмед — второй уроженец Азербайджана, которому это удалось. Спустя 40 лет после Владимира Акопяна
04:20 3712
США нанесли удар по Ирану. КСИР заявил об ответе
США нанесли удар по Ирану. КСИР заявил об ответе обновлено 03:25
03:25 8991
Израиль и Ливан заключили соглашение. В Бейруте вспыхнули протесты
Израиль и Ливан заключили соглашение. В Бейруте вспыхнули протесты видео; обновлено 01:56
01:56 4560
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение наши проблемы;
26 июня 2026, 13:42 5158
ЧМ-2026: Франция разгромила Норвегию, Сенегал «прошелся» по Ираку
ЧМ-2026: Франция разгромила Норвегию, Сенегал «прошелся» по Ираку ВИДЕО
01:10 2468
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик?
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик? Наша аналитика
26 июня 2026, 19:26 5996
РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны
РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны наш обзор; все еще актуально
26 июня 2026, 11:19 2391
Ультиматум Ирана странам Персидского залива
Ультиматум Ирана странам Персидского залива
00:46 3297
«Друзья Путина слышали от нас»: предложения Украины России
«Друзья Путина слышали от нас»: предложения Украины России Заявление Зеленского
00:38 3582

ЭТО ВАЖНО

ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет
ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет
09:05 721
Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала
Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кабо-Верде вышла в 1/16 финала Прощай, Уругвай!; видео
06:10 2689
Хаган Ахмед — второй уроженец Азербайджана, которому это удалось. Спустя 40 лет после Владимира Акопяна
Хаган Ахмед — второй уроженец Азербайджана, которому это удалось. Спустя 40 лет после Владимира Акопяна
04:20 3712
США нанесли удар по Ирану. КСИР заявил об ответе
США нанесли удар по Ирану. КСИР заявил об ответе обновлено 03:25
03:25 8991
Израиль и Ливан заключили соглашение. В Бейруте вспыхнули протесты
Израиль и Ливан заключили соглашение. В Бейруте вспыхнули протесты видео; обновлено 01:56
01:56 4560
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение
Очная ставка: история с диагнозом маленького Максуда и взяткой получила продолжение наши проблемы;
26 июня 2026, 13:42 5158
ЧМ-2026: Франция разгромила Норвегию, Сенегал «прошелся» по Ираку
ЧМ-2026: Франция разгромила Норвегию, Сенегал «прошелся» по Ираку ВИДЕО
01:10 2468
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик?
ОАЭ уже ударили. Ирак готовится. Картель развалится как карточный домик? Наша аналитика
26 июня 2026, 19:26 5996
РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны
РПК и «Турция без терроризма». Одиннадцать статей вместо войны наш обзор; все еще актуально
26 июня 2026, 11:19 2391
Ультиматум Ирана странам Персидского залива
Ультиматум Ирана странам Персидского залива
00:46 3297
«Друзья Путина слышали от нас»: предложения Украины России
«Друзья Путина слышали от нас»: предложения Украины России Заявление Зеленского
00:38 3582
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться