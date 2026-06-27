ЧМ-2026: Бельгия и Египет идут дальше, Иран ждет

Сборные Бельгии и Египта оформили свои путевки в 1/16 финала футбольного чемпионата мира. Иран же, также выступавший в группе «G», пока в ожидании.

Сегодня сборная Ирана в Сиэтле сыграла с Египтом вничью 1:1. На гол Махмуда Сабера на 5-й минуте наши южные соседи ответили мячом Рамина Резаеияна на 14-й. На последних минутах иранцы забили второй гол, и радости не было предела. Но VAR увидел в том эпизоде офсайд. Ну а Бельгия разгромила Новую Зеландию - 5:1. Таким образом, Бельгия заняла 1-е место, Египет - 2-е, Иран - 3-е. У Ирана 3 очка и нулевая разница мячей. Шансы попасть в плей-офф остаются. ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ