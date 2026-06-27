9 пар и 28 участников 1/16 финала ЧМ-2026

После очередного игрового дня на чемпионате мира по футболу в Северной Америке известны девять пар 1/16 финала.

В первом раунде плей-офф сыграют:

Германия - Парагвай

Франция - Швеция

ЮАР - Канада

Нидерланды - Марокко

США - Босния и Герцеговина

Бразилия - Япония

Кот-д’Ивуар - Норвегия

Аргентина - Кабо-Верде

Австралия - Египет.

Помимо этих 18 команд, в плей-офф также вышли 10 сборных - Мексика, Швейцария, Эквадор, Бельгия, Испания, Сенегал, Колумбия, Португалия, Англия и Гана. Их соперники еще неизвестны.

Шансы на оставшиеся четыре путевки в плей-офф имеют 8 команд - Корея, Шотландия, Иран, Австрия, Алжир, ДР Конго, Узбекистан и Хорватия. У некоторых из этих команд - к примеру, у Узбекистана - шансы лишь теоретические.

Ближайшей ночью состоятся заключительные матчи группового этапа. После игр в группах «J», «К» и «L» определятся все 32 участника 1/16 финала.