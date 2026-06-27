9 пар и 28 участников 1/16 финала ЧМ-2026

После очередного игрового дня на чемпионате мира по футболу в Северной Америке известны девять пар 1/16 финала.
В первом раунде плей-офф сыграют:
Германия - Парагвай
Франция - Швеция
ЮАР - Канада
Нидерланды - Марокко
США - Босния и Герцеговина
Бразилия - Япония
Кот-д’Ивуар - Норвегия
Аргентина - Кабо-Верде
Австралия - Египет.
Помимо этих 18 команд, в плей-офф также вышли 10 сборных - Мексика, Швейцария, Эквадор, Бельгия, Испания, Сенегал, Колумбия, Португалия, Англия и Гана. Их соперники еще неизвестны.
Шансы на оставшиеся четыре путевки в плей-офф имеют 8 команд - Корея, Шотландия, Иран, Австрия, Алжир, ДР Конго, Узбекистан и Хорватия. У некоторых из этих команд - к примеру, у Узбекистана - шансы лишь теоретические.
Ближайшей ночью состоятся заключительные матчи группового этапа. После игр в группах «J», «К» и «L» определятся все 32 участника 1/16 финала.