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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Украина ударила «Фламинго» по стратегическому заводу России

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09:59 1750

В ночь на 27 июня жители Волгоградской области России сообщали о взрывах и пожаре. Власти проинформировали, что от ночной атаки пострадали 10 человек, а также «повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе».

Как пишет военный аналитик Ян Матвеев, украинские ракеты «Фламинго» поразили завод ВПК «Титан-Баррикады», который производит пусковые установки, артиллерию, компоненты для ракетных комплексов «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М».

Денис Штилерман, совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point, разработавшей ракеты «Фламинго», написал в соцсети Х: «Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует».

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