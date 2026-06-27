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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Первый Apple Shop на Кавказе открылся в Kontakt

ЭКОСИСТЕМА APPLE — В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
10:25 457

Сеть магазинов Kontakt, постоянно знакомящая жителей страны с технологическими новшествами, вновь стала автором регионального прорыва. Сегодня компания торжественно открыла первый AppleShop на Кавказе.

Церемония открытия вызвала большой интерес среди поклонников технологий, представителей СМИ и популярных блогеров. Новый формат, реализованный в магазине «Иншаатчылар», принципиально отличается от обычных точек продаж. Здесь устройства Apple представлены не как отдельные продукты, а как единая экосистема.

Впервые в Азербайджане посетители получили возможность в реальных условиях протестировать, как устройства Apple взаимодействуют друг с другом и синхронно работают в единой цифровой среде. В новом пространстве покупателей консультируют эксперты, прошедшие обучение непосредственно у Apple в соответствии с международными стандартами компании. Это позволяет посетителям получить профессиональную консультацию и ответы на любые вопросы еще на этапе выбора устройства.

По случаю открытия Kontakt подготовил для своих клиентов специальное предложение. С сегодняшнего дня и по 28 июня в магазине «Иншаатчылар» всю продукцию Apple можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев — без процентов, комиссий и первоначального взноса.

В рамках мероприятия также состоялся специальный воркшоп, посвященный экосистеме Apple, в ходе которого гостям подробно рассказали о возможностях нового пространства. Одним из самых ярких моментов дня стало живое выступление популярной певицы Нигяр Джамал. В завершение мероприятия один из посетителей стал обладателем подарочной карты номиналом 500 AZN.

Напомним, сеть магазинов Kontakt является партнером Apple в Азербайджане. Вся представленная в сети продукция имеет подтвержденную подлинность и сопровождается международной гарантией Apple.

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