Рекомендации от дорожной полиции

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в Баку и ряде регионов страны идут дожди, что значительно повышает риск ДТП.

В ведомстве отметили, что особенно в ночные и утренние часы моросящий дождь ограничивает видимость на дорогах и создает дополнительные трудности для водителей.

«Главное управление Государственной дорожной полиции, учитывая ожидаемое в выходные дни увеличение числа поездок в регионы и в Баку, рекомендует водителям личных автомобилей, а также лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, быть более внимательными в условиях нестабильной погоды, соблюдать скоростной режим, воздерживаться от поездок на неисправных транспортных средствах, а также строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что, по данным синоптиков, дождливая погода, которая сохранится до 28 июня, создаст трудности и для пешеходов, а также будет неблагоприятной для лиц, управляющих мопедами и мотоциклами.

В связи с этим участников дорожного движения призывают учитывать погодные условия и не допускать действий, создающих опасность для них самих и окружающих.