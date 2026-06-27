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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Российские и китайские самолеты под прицелом Южной Кореи

11:36 853

Около 10 российских и китайских военных самолетов ненадолго вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи (KADIZ) над восточными и южными водами, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и были обнаружены до того, как вошли в зону противовоздушной обороны.

KADIZ не является территориальным воздушным пространством, а обозначена для того, чтобы побудить иностранные самолеты идентифицировать себя во избежание случайных столкновений, пишет агентство. По словам представителя JCS, самолеты попали в зону ПВО, по всей видимости, во время совместных воздушных учений двух стран.

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