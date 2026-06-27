Студент с мозолями: новое поколение хотят закалить Карабахом?

В социальных сетях вновь активно обсуждается сделанная несколько лет назад видеозапись выступления депутата Милли Меджлиса Агиля Аббаса на пленарном заседании парламента. Депутат, в частности, предлагал направить вышедших на каникулы студентов на восстановительные работы в Карабахе. Судя по видео, речь идет о привлечении «бессмысленно слоняющихся по улицам студентов» к неоплачиваемому труду в воспитательных целях, что вновь вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Отметим, что предложения о возрождении практики студенческих строительных отрядов (ССО) неоднократно звучали в Милли Меджлисе в различных контекстах. Иногда эти инициативы были продиктованы экономическими соображениями, в других случаях – стремлением к развитию профессиональных навыков у студентов. В беседе с haqqin.az депутат Агиль Аббас выразил возмущение тем, как было смонтировано и искажено его выступление.

«Я озвучил свое предложение в парламенте четыре года назад. На самом деле, я предложил восстановить в системе высших учебных заведений движение студенческих строительных отрядов. Ни о каком бесплатном труде речи не шло. Два месяца работы студентов должны быть оплачены наравне с трудом любого рабочего в Карабахе. Там, на восстановительных работах и стройках, рабочие получают по 1500 манатов в месяц. Таким образом, студенты могли бы заработать на оплату своего обучения, получить новые профессиональные навыки, а также иметь льготы при последующем трудоустройстве в Карабахе после окончания вуза. С другой стороны, участие в восстановлении Карабаха является мощным моральным стимулом, возможностью приобщиться к большому историческому событию», – пояснил депутат. Он также выразил уверенность, что многие студенты поддержали бы эту идею. Отметим, что до 1989 года во всех вузах Советского Союза, включая Азербайджан, действовала система Всесоюзных студенческих строительных отрядов (ВССО). Это была масштабная программа, направленная на привлечение студентов к добровольному оплачиваемому труду на ключевых объектах СССР. В Азербайджане студенты участвовали в строительстве Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева, новых корпусов Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства и зданий других вузов. Они также строили административные здания в Исмаиллы, участвовали в восстановлении сел Гошакенд, Тязякенд и других населенных пунктов Исмаиллинского района после разрушительного землетрясения в 1982 году. Азербайджанские стройотряды работали не только в республике, но и выезжали на стройки в регионы СССР, и даже в Чехословакию. Экспертная оценка и условия реализации Ученый-экономист Вахид Ахмедов положительно оценил идею восстановления стройотрядов: «Многие студенты летом устраиваются на работу. На каникулах их можно встретить на трудовых биржах. Конечно, придание этому организованной формы ССО стало бы положительным фактором как для государства, так и самих студентов. За два-три месяца, с вычетом расходов, они могут заработать около 1000 манатов, что составляет почти половину годовой оплаты за обучение в вузе. Таким образом, к восстановительным работам в Карабахе можно привлечь до 15-20 тысяч человек. Ежегодно в стране студентами становятся около 55-60 тысяч человек».

Ахмедов подчеркнул важность соблюдения принципа справедливости при реализации идеи стройотрядов: «Когда я был студентом, работал в стройотряде в Таганроге, и никто из детей чиновников не мог избежать участия. Тогда движение ССО строго контролировалось государством». Поэтому, по словам Ахмедова, успешная реализация этой идеи возможна лишь при соблюдении двух важных условий. Во-первых, если участие в таких работах станет обязательным, это правило должно распространяться на всех студентов без исключения — независимо от того, кем являются их родители и какое положение они занимают в обществе. «Во-вторых, для стройотрядов необходимо создать нормальную инфраструктуру: обеспечить места для ночлега, столовую, медицинское обслуживание и другие условия для проживания и работы. Только при выполнении этих требований идея студенческих стройотрядов сможет успешно реализоваться и принести пользу всем сторонам», – сказал Ахмедов. Таким образом, предложение Агиля Аббаса, изначально воспринятое как призыв к принудительному труду, на деле оказалось инициативой, направленной на организацию оплачиваемой работы для студентов, получение ими профессионального опыта и внесение вклада в восстановление Карабаха. Однако, как справедливо заметил Вахид Ахмедов, ключевым фактором успеха является создание нормальных условий для проживания и работы – это не просто вопрос удобства, а показатель уважения к труду студентов и гарантия их безопасности. Важно учесть, что восстановление Карабаха – это долгосрочный процесс, требующий значительных ресурсов и усилий. Студенческие стройотряды могут стать одним из звеньев этой цепи. А что думают сами студенты? Haqqin.az провел опрос среди студентов одного из крупнейших вузов страны — Азербайджанского государственного педагогического университета (АДПУ). Интересно, что идея участия в стройотрядах в Карабахе пришлась по душе не только юношам, но и девушкам. Многие отметили, что было бы замечательно поехать всей группой работать в Карабахе.