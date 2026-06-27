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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Глава МИД Польши вступился за Зеленского

11:49 1092

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «неадекватным» решение президента страны Кароля Навроцкого о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

По его мнению, Зеленский мог рассмотреть другой вариант наименования подразделения. Конфликт между странами разгорелся именно с момента присвоения подразделению ССО названия «Герои УПА», что вызвало возмущение в Польше.

По мнению Сикорского, президент Украины в тот момент должен был задуматься о том, что «УПА боролась против советской власти, но она также убивала поляков».

Вместе с тем реакция Польши, как подчеркнул министр, была неприемлемой.

«Наш ответ также был неадекватным, поскольку унизил лично президента Украины», — отметил дипломат.

Сикорский пояснил, что мог бы посоветовать Навроцкому другой ответ на действия Украины, если бы президент спросил его об этом. «Эквивалентом могло бы стать, например, переименование аэропорта в Ясонцах в аэропорт жертв УПА, и тогда все было бы уравновешено», — сказал он.

Сикорский также считает, что Навроцкий своими действиями фактически затруднил диалог с президентом страны, находящейся в состоянии войны.

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