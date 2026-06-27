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И было терпение его сильнее меча…
Новость дня
И было терпение его сильнее меча…

Карим Хан обвинил США

12:22 701

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан говорит, что он, его семья, коллеги-судьи и представители ООН сталкивались с прямыми угрозами в связи с делами, связанными с Израилем.

Хан заявил, что 12 сенаторов США направили ему письмо, в котором говорилось:

«Если вы нацелитесь на Израиль, мы нацелимся на вас и вашу семью. Вы были предупреждены».

«За угрозами последовали действия — санкции, замораживание банковских счетов и ограничения на поездки», — рассказал Хан.

Юрист назвал использование государственной власти для принуждения международных институтов правосудия «крайне опасным».

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