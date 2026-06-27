Карим Хан обвинил США

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан говорит, что он, его семья, коллеги-судьи и представители ООН сталкивались с прямыми угрозами в связи с делами, связанными с Израилем.
Хан заявил, что 12 сенаторов США направили ему письмо, в котором говорилось:
«Если вы нацелитесь на Израиль, мы нацелимся на вас и вашу семью. Вы были предупреждены».
«За угрозами последовали действия — санкции, замораживание банковских счетов и ограничения на поездки», — рассказал Хан.
Юрист назвал использование государственной власти для принуждения международных институтов правосудия «крайне опасным».