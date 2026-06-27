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И было терпение его сильнее меча…
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И было терпение его сильнее меча…

Глава Офиса Зеленского о людях за 300 долларов

12:33 562

Ключевой проблемой для украинцев, которых вербует Россия, является бедность, они выполняют задачи Москвы не на идеологической основе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, общаясь со студентами Киево-Могилянской академии.

«Таких людей во время полномасштабного вторжения, хотя это все было и с 2014 года, я называл «300 долларами». Потому что цена такой вещи – 300 долларов, стандартная. Вопрос прост: для бедных людей 300 долларов – это много, для многих. Если для тебя 300 долларов — это много, то мы ничего не сделаем. Найдется человек, который точно их возьмет», — рассказал Буданов.

«Мы сами так много раз делали. Там об идеологии никто не говорит. Вот есть работа — будешь работать? Буду. Все, иди, работай», — пояснил глава Офиса президента Украины.

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